Festspiele Burg Golling setzen auf ein bewährtes Konzept

Erstmals über volle zwei Monate, von 30. Juni bis 30. August, laufen heuer die Festspiele auf der Burg Golling. Ansonsten setzt man auf das bewährte Konzept von Kunst und Kulinarik höchster Qualität.

Star-Basssänger Günther Groissböck singt am 27. August in Golling „Von Rittern, Kämpfern und Minnesängern“

"Ich denke, es ist wieder ein guter Mix aus Theater, Lesungen und Konzerten geworden, das ist mir sehr wichtig", sagt Festspielgründer und -vorstand Hermann Döllerer. Und es ist auch wieder ein illustrer Mix aus alten "Stammgästen" und neuen Gesichtern: Schauspieler und Kabarettist Heinz Marecek gehört schon fast zum Inventar der Festspiele, ebenso wie das Italian Swing Quartett, Philipp Preimesberger mit dem Varietas Ensemble oder das Ensemble Salzburg-Wien aus Musikern der Wiener Philharmoniker und des Mozarteumsorchesters, das das Festival mitbegründete.

Schauspieler Philipp Hochmaier gastiert heuer mit seiner neuen Jedermann-Adaption erstmals in Golling. Das Schauspielerpaar Jürgen Maurer und Maria Köstlinger, ebenfalls erstmals in Golling, habe er schon lang im Auge gehabt, sagt Döllerer, die beiden werden den Festivalsommer am 30. Juni eröffnen. Neu ist auch das Freundestrio aus Startenor Michael Schade, Schauspieler Serge Falck und Pianist Florian Krumpöck, die am 4. Juli einen illustren Abend über die Musik gestalten und dabei auch die Rollen tauschen. "Das wird etwas sehr hochklassiges, das sie aber sehr unterhaltsam präsentieren werden", freut sich Döllerer.