Festspielgönner luden zur Gala auf Schloss Leopoldskron

Erwin Schrott sang für die Gäste, Andreas Döllerer kochte, Frédéric Rouzaud brachte Champagner.

Zum Fundraising-Dinner lud die Salzburg Festival Society am Sonntagabend ins Schloss Leopoldskron. Man vergnügte sich bei Roederer-Champagner, einem Dinner von Spitzenkoch Andreas Döllerer und Darbietungen von Opernsänger Erwin Schrott sowie des Salzburger Kinderchores. Unter den Gästen von Nabil Chartouni (Salzburg-Festival-Society-Präsident), Elisabeth Muhr (Schatzmeisterin), Dorothée Volpini de Maestri (Generalsekretärin) und Peggy Weber-McDowell (Direktorin) waren: Roederer-Champagner-Chef Frédéric Rouzaud, Bulgari-Schmuck-Erbin Ilaria Bulgari, Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer, Verlegerin Alexandra Kauka, Gabriela und Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, die frühere US-Botschafterin Helene von Damm, Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Bankier Heinrich Spängler. Eine Fortsetzung der diesjährigen Sommergala solle es 2023 geben, betonten die Veranstalter. Die Salzburg Festival Society mit Sitz in New York versteht sich als Bindeglied zwischen den Festspielen und amerikanischen Förderern. Ab 1500 Euro ist man als Gönner dabei, eine goldene Mitgliedschaft in der Salzburg Festival Society kostet 50.000 Euro.