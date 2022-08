Festspielprominenz bei Ingolstadt-Premiere in Hallein

Die Entscheidung, zu "100 Prozent grünem Strom" zu wechseln, erfolgte im Dezember - lange vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Seither gehen die Energiepreise durch die Decke. Ob die Entscheidung heute noch so …

Die Gegner des geplanten Schlotterer-Werks haben für ein Bürgerbegehren mehr als 400 Unterschriften gesammelt und wollen so eine Bürgerabstimmung und letztlich den Stopp der Ausbaupläne erzwingen.

Chronik

Einen Großeinsatz hat ein technischer Defekt an einem Güterzug an der Westbahnstrecke bei Kuchl ausgelöst. 110 Personen rückten aus. Was vorher niemand wusste: Beim ausgetretenen Gas handelte es sich um Argon,…