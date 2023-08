Festspielstimmung auch in Zell am See

Zugegeben: Klassische Musik steht in der Beliebtheit bei den Pinzgauern neben Sport und Brauchtum nicht wirklich ganz oben. Es gibt aber auch hier viel Bewegung - und ambitionierten Nachwuchs.

Auch das ist Zell am See: Kultur in einer der schönsten Regionen der Welt.

BILD: SN/SW/MUSIKFESTIVAL ZELL AM SEE

Mit dem Unterricht in den Meisterklassen des internationalen Musikfestivals, dem Orchestercamp für junge Musiker zwischen 16 und 26 und der Einbindung junger Blechbläsertalente vom Musikum Zell am See in das Festival-Jugendorchester empfing der Pinzgau in der letzten Woche einen starken Impuls zur Nachwuchsförderung sozusagen vor der eigenen Haustür.

"In Zell am See haben wir eigentlich alle Voraussetzungen für ein blühendes Konzertleben - eine herrliche Landschaft, gute Infrastruktur, schöne Aufführungsorte und mit dem Musikum auch eine ambitionierte Ausbildungsstätte für junge Musiker in der Region", sagt Musikum-Chef Gerhard Schmiderer.

Bündelung der Kräfte im Kulturbereich gefragt

Trotzdem ist in diesem Bereich, so hat man den Eindruck, noch Luft nach oben. Kann sein, dass die räumliche Nähe zu den Salzburger Festspielen den Eifer bremst, das Zeller Konzertleben noch weiter auszubauen, oder dass das ausgezeichnete touristische Angebot die Besucher mehr zu Gletscher, Berg und See drängt als in den Konzertsaal - kulturell kann Zell am See sicher noch mehr. Die vielen jungen Musiker und Musikerinnen aus aller Welt, die man dieser Tage durch die Fußgängerzone schlendern sah und die neben meisterlichem Unterricht auf ihrem Instrument und den Erfahrungen musikalischer Gemeinschaft sicher auch viele Eindrücke von der großartigen Location Zell am See mit nach Hause nahmen, machen Hoffnung darauf, dass sich Veranstaltungen wie das 3. Internationale Musikfestival immer mehr etablieren und auch gefördert werden - auch im Sinne des heimischen Nachwuchses, der an den verschiedenen Standorten des Musikums im Pinzgau ausgezeichnet unterrichtet wird.

Die seit 60 Jahren etablierten Zeller Sommerkonzerten, die noch bis Ende August stattfinden, holen immer wieder hochkarätige Künstler in die Bergstadt. Das internationale Musikfestival als relativ neues Format bietet ergänzend dazu jungen Künstlern die Gelegenheit - vergleichbar mit der Sommerakademie des Mozarteums -, sich weiterzubilden und auf hohem Niveau Konzertluft zu schnuppern. Am Freitagnachmittag präsentierten sich zum Abschluss der Woche junge (und sehr junge) Talente beeindruckend in einem frei zugänglichen Teilnehmerkonzert. Am Samstag wagten sich dann Schüler des Musikums im Festival-Jugendorchester an große Orchesterliteratur - unter anderem Beethovens "Pastorale". Die Bedeutung solcher Erfahrungen für den musikalischen Nachwuchs kann man gar nicht genug betonen. Zell kann noch mehr Kultur - ganz sicher.