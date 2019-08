"Film ab" bei den Luftstreitkräften

Absolventen der Fachhochschule präsentierten spektakuläres Werk über das Bundesheer.

Einen spektakulären Film über die Luftstreitkräfte des österreichischen Bundesheeres präsentierten neun Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule Salzburg am Dienstag im Cineplexx in Wals-Siezenheim. "Die Ruhe nach dem Sturm" heißt der Streifen, für den in den vergangenen eineinhalb Jahren äußerst aufsehenerregende Bilder aus der Luft entstanden.

"Mit dem Werk zeigen die Studierenden, welch großes kreatives Potenzial in ihnen steckt und durch die Fachhochschule ermöglicht wird. Andererseits bekommt auch das Bundesheer Gelegenheit, seine hohe Kompetenz zu präsentieren", betonte Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf bei der Präsentation.

Der 40-minütige Streifen unter der Regie von Luca Amhofer wird demnächst bei ausgewählten Festivals gezeigt, später vielleicht auch im Fernsehen. Amhofer und acht seiner Kolleginnen sowie Kollegen schlossen mit dem Projekt ihr Studium Multimediaart Film an der FH Salzburg in Puch-Urstein erfolgreich ab. An der Realisierung waren knapp 100 Personen an 13 Drehtagen seit März 2018 beteiligt.

Dabei entstanden äußerst eindrucksvolle Bilder.

"Wir filmten aus dem Heck eines C-130-Hercules-Transportflugzeugs. Dahinter flogen eine Cessna und zwei Eurofighter", erzählt Regisseur Amhofer, der auch für Drehbuch und Produktion verantwortlich zeichnet.

