Film Fest Zell: Premiere von "The Dawn Wall" in Österreich

Die zweite Auflage rückt Arbeiten junger Talente aus dem Salzburger Land ins Rampenlicht. Gezeigt werden neun Spielfilme und einige Dokus, dazu gibt es Gespräche mit Regisseuren.

Anfang Oktober dreht sich in der Bergstadt wieder alles rund ums Thema Film. Von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Oktober, findet im Pfarrsaal das Film Fest Zell statt. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wurde das Festival diesen Herbst auf vier Tage erweitert.

Zusätzlich zu neun Spielfilmen und Dokus werden einige Kurzfilme gezeigt. Dabei rücken die Organisatoren des Vereins "Kultur Raum Zell" besonders die Arbeiten junger Talente aus dem Salzburger Land ins Rampenlicht. "Durch eine Kooperation mit der Initiative 'Cinema Next - Junges Kino aus Österreich' bringen wir Filme von jungen Salzburger Filmschaffenden ins Kino", so Johannes Schwaninger. Eine weitere Besonderheit: Die Kurzfilme werden nicht, wie sonst auf Festivals üblich, als eigener Block gezeigt. "Die Idee, einfach zehn Kurzfilme hintereinander abzuspielen, hat uns nicht überzeugt. Deshalb haben wir uns entschlossen, vor jedem Film einen Kurzfilm zu zeigen. Das ist für das Publikum viel entspannter, und für ein paar Minuten kann man sich auch auf Werke einlassen, die vielleicht ein bisschen radikaler sind."

Den Veranstaltern ist heuer ein ganz besonderer Coup gelungen: Mit "The Dawn Wall (Durch die Wand)" feiert der Kletterfilm des Jahres seine Österreich-Premiere bei Film Fest Zell. Der Film handelt von der ersten freien Besteigung der gleichnamigen Wand im Yosemite Park, die für Freikletterer viele Jahre lang als unbezwingbar galt. "Durch die tolle Unterstützung des Red Bull Media House ist es gelungen, diesen Film vor dem offiziellen Kinostart in Zell am See zu zeigen", freut sich Co-Organisator Andreas Schöpp. Und auch der wunderbare Kinder- und Jugendfilm "Die Königin von Niendorf" der jungen Berliner Filmemacherin Joya Thome war bis dato noch nicht in Österreich zu sehen.

Bühnengespräche





mit Filmschaffenden

Wie bei großen Festivals, so finden auch bei Film Fest Zell nach der Aufführung Bühnengespräche statt. "Damit weht ein Hauch von Cannes, Sundance und Venedig in Zell am See", freut sich Marlene Krug von Kultur Raum Zell. Angesagt haben sich die Filmemacher Richard Rossmann und Marko Doringer sowie Produzent Philipp Manderla. Die Gespräche mit ihnen führt der bekannte Zeller Moderator Sebastian Kaufmann. Er reist aus seiner Wahlheimat Innsbruck an, wo er für Life Radio Tirol arbeitet.

"Alle helfen mit", sagt Schwaninger und strahlt Begeisterung aus. Diese Begeisterung habe sich mittlerweile auf viele Unterstützer übertragen.

Zeller Pfarrsaal





wird zum "Pop-Up-Kino"

Dabei habe es vor einigen Monaten nicht rosig ausgesehen. "Wir mussten eine neue Location suchen, weil das traditionsreiche Zeller Kino in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht." Gefunden wurde der Pfarrsaal. Schwaninger sieht das positiv: "Wir nennen es Pop-Up Kino, weil es quasi aus dem Boden herauswächst. Die Lage mitten in der Fuzo ist super, die Räume bestens geeignet. Die Technik kommt von 'Das Kino' in Salzburg, dort hat man viel Erfahrung mit mobilen Filmprojektionen. Für die besondere Atmosphäre setzen wir unter anderem Lichttapeten ein. Natürlich gibt es einen Kiosk und eine kleine Bar mit Popcorn, Sportgummi und Dragée Keksi - die Klassiker eben. Wir werden den Ort bespielen, dass es eine Freude ist."