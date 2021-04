Film rüttelt auf: "Spiel" um Leben und Tod

Regisseurin Manuela Federl hält in ihrem neuen Film das Elend der Flüchtlinge in Bosnien fest. Eine dokumentarische Reise von Bayern nach Bihać.

Ein Kinderwagen steht im Matsch. Darin gezwängt sitzen zwei Kinder. Sie sind völlig durchnässt. Die Aufnahme ist ein Ausschnitt aus der Dokumentation "The Game. Spiel zwischen Leben und Tod." Aufgenommen wurde sie etwa 580 Kilometer südlich von Salzburg: in der Nähe der bosnischen Stadt Bihać. Der Film zeigt die Situation der Flüchtlinge an der EU-Außengrenze. Die Familien der Kinder im Wagen sind Teil davon.

Lebensverhältnisse an der Grenze schockierend

Hinter ...