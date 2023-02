Film über Robert Herbe: Ein Leben,ein Song, ein Kuchen

18 Film-Minuten über eine Institution der Salzburgs Szene.

"Da habe ich sofort an Robert gedacht", erzählt Leon Bernhofer. Die Filminitiative Studio West hatte ein Projekt ausgeschrieben. Gesucht waren Porträts von Salzburger Künstlerinnen und Künstlern. Motto: "Schräge Vögel". Der Fotograf und Filmer Bernhofer reichte die Idee zu einem Film über Robert Herbe ein. Sein Leben mit der Kunst in 18 Film-Minuten zu erfassen, darf ebenfalls als kleines Kunststück gelten. In Salzburgs Szene ist Herbe schließlich eine Institution: Als Lichtmann zwischen Rockhouse und Salzburger Festspielen, Songschreiber mit Gitarre und als ...