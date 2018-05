Film: Weihnachts-Hoppalas der Salzburger gesucht

Gabriele Neudecker will einen besonderen Film zum Stille-Nacht-Jubiläum drehen: In ihrem Projekt geht es darum, echte Weihnachtszenen aus Home-Videos aneinanderzureihen.

Weihnachten - damit verbinden wir intensive und harmonische Tage mit der Familie, alle strahlen und alles ist perfekt. Doch das harmonische Bild des familiären Zusammenseins ist brüchig: Die voll Inbrunst gesungene Interpretation von Stille Nacht klingt dünnstimmig, ungeduldige Kinder sagen halbherzig ihre Gedichte auf, das Blockflötenspiel gerät zum hilflosen Gefiepe, Geschenke bergen unerwartete Überraschungen, Katze und Hund crashen die Feier, der Opa schläft einfach ein. . .

In dem Projekt "Stille Nacht - Reparatur beschädigter Erinnerungen" von Gabriele Neudecker geht es um einen humoristischen Ansatz zum Thema Weihnachten. Die Salzburger Filmemacherin und ihr Team bitten Menschen, die lustige Ausschnitte und Hoppalas aus ihrem familiären Weihnachten teilen möchten, um Zusendung. Die filmischen Collage ist eine assoziative Reise durch weihnachtliches Archivmaterial und ergibt eine fröhlich-turbulente Komposition.

"Geteilte familiäre Video-Erinnerungen an Weihnachten werden zu einem bunten Ganzen, es entsteht eine künstlerisch anspruchsvolle, aber fröhliche Aufbereitung von Home-Movies, die Illusion von reibungsfrei glatten, familiären Weihnachten wird demaskiert", beschreibt Filmemacherin Neudecker. "Die Zeitreise durch privates Archivmaterial gibt der Reflexion Raum und schafft Platz für Zärtlichkeit und Humor. Durch die sorgfältig montierten Filmausschnitte entsteht ein 'Real Sound of Weihnachten'".

Das Projekt ist eines von insgesamt 32 Vorhaben, die heuer im Jubiläumsjahr vom Land Salzburg gefördert werden. Die filmischen Weihnachts-Hoppalas können über Dateien in den Formaten mp4 oder avi übermittelt werden und zwar an die E-Mail-Adresse: office@pimptheponyproductions.com (auch per wetransfer bei größeren Dateien möglich).

(SN)