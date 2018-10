Filme, soweit das Auge reicht

Ein Rundgang um den Hintersee, dazu Vivaldi-Musik? Das und 47 Kurzfilme mehr sind bei den "Walser Filmtagen" in der Bachschmiede zu sehen. Das Wochenende steht zum neunten Mal im Film-Fokus.

Sie gehören schon zur Tradition: die Walser Filmtage. Vom 26. bis 28.Oktober kommen Filmfreunde im Kulturzentrum der Bachschmiede in den Genuss des internationalen - nicht kommerziellen - Filmschauens.

Organisator ist wiederum der Film- und Video Club Wals-Siezenheim. Dahinter steht Viktor Kaluza aus Wals-Himmelreich. 2006 gründete er den Club. Sieben bis acht Filme jährlich dreht der Himmelreicher; zwei seiner neuesten sind bei den Filmtagen am Freitag und Samstag zu sehen. Einmal ist es der kurze Spielfilm "Am Ende des Weges". Hier wird ein Mann aus der Psychiatrie ins "normale Leben" entlassen. Aber er scheitert. "Ich will wichtige Themen transportieren", sagt Kaluza. Sein zweiter Film ist eine Liebeserklärung an den Hintersee. In allen vier Jahreszeiten hat er ihn umwandert. Daraus ist ein Film, untermalt mit Vivaldi-Musik, entstanden.