Filmfestival Radstadt: Heimat und Abenteuer auf dem Land

Beim Heimat:Filmfestival in Radstadt laufen 30 Filme, darunter sechs Österreich- und 19 Salzburg-Premieren mit zahlreichen Gästen.

Schon traditionell geht das Salzburger Bergfilmfestival auch auf das Land. Fixer Bestandteil ist dann unter anderem auch das Kino im Zeughaus in Radstadt, wo vier Filme aus dem Festivalprogramm werden laufen. Schon im Rahmen der noch bis zum 12. November stattfindenden 22. Ausgabe des "Heimat:Filmfestivals" wird etwa "Buddies On Ice" über eine Gletscherüberquerung auf Skier gezeigt. Außerdem läuft in Radstadt auch der "Der letzte Sommer". Darin erzählt der aus Saalfelden stammende Filmemacher David Herzog von und mit der 83-jährigen Altbäuerin und Sennerin über ihr Leben.

In den Tagen nach dem Heimat:Filmfestival laufen in Kooperation mit dem Bergfilmfestival in Radstadt noch "Die Freiheit des Schnees " und "Klettern gegen den Mainstream".



Beim Heimat:Filmfestival gezeigt werden heuer mehr als 30 Filme, die sich mit der nahen und fernen, kleinen und großen Heimat beschäftigen. Sechs Österreich- und 19 Salzburg-Premieren mit zahlreichen Gästen gibt es heuer. Zu sehen ist da etwa der dritte Teil von Gabriele Hochleitners Goldegg-Spurensuche. Diese hat in "Trog" den gleichnamigen, verlassenen Bauern- und Gasthof am Böndlsee als Schauplatz. Infos und Tickets: www.daszentrum.at



Lofer ist mit dem Kulturverein Binoggl in das 29. Bergfilmfestival eingebunden, Dort gibt es am 11. November einen Kurzfilmabend und danach ein Konzert von Marcus Hinterberger mit seiner Band.