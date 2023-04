Filmregisseur sucht jungen Schauspieler

Für eine deutsch-österreichische Koproduktion sucht Regisseur Norbert Lechner einen begabten Kinderdarsteller im Alter von acht bis zwölf Jahren. Interessenten werden nach telefonischer Anmeldung (0049/8972669881) am 18. und 19. Mai zum Casting in der Volksschule der Franziskanerinnen in Salzburg eingeladen.

Es geht um die Rolle des Schuhputzkindes Georg, die in Lechners neuem Kinderfilm "Das geheime Stockwerk" noch besetzt werden muss. Darin entdeckt der elfjährige Karli, dass er im Hotel seiner Eltern in ein geheimes Stockwerk im Jahr 1938 reisen kann. Er freundet sich dort mit dem jüdischen Mädchen Hannah und dem Schuhputzer Georg an. Gemeinsam lösen sie einen Kriminalfall und Karli begreift, was für ein Schatten über der Welt seiner Freunde liegt.

Der Film soll heuer im Herbst unter anderem im Bundesland Salzburg und in Niederösterreich gedreht werden. Weitere Infos: www.dasgeheimestockwerk.de