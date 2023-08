Filzmoos holt Musikstars in die Pongauer Berge

Internationale Künstler singen im Rahmen der Bergkultur in Filzmoos bei einer Musik Gala für die Kinderhilfe der Vereinten Nationen.

Im Rahmen der Bergkultur Filzmoos verbringen Interpreten verschiedenster Musikrichtungen ihren Urlaub in der Pongauer Gemeinde und stellen sich bei der Musikgala in den Dienst der guten Sache. Am Mittwoch, den 30. August, stehen 15 internationale Künstler in der Mützenhalle auf der Bühne. Das Publikum darf sich auf eine qualitätsvolle Mischung aus Musical, Klassik, Rock und Pop freuen. Stargast des Abends ist die gebürtige US-Amerikanerin Kristina Love, die sich in Deutschland in der Titelrolle des Tina Turner Musicals einen Namen als "Queen of Rock" machen konnte. Beim Konzertabend in Filzmoos wird die Sängerin unter anderem von Soulstimme David A. Tobin und den Opernstars Bonita Hyman und Ricardo Marinello unterstützt.

Konzertabend für die Kinderhilfe

Alle Künstler treten bei der Musik Gala kostenlos auf. Der Reinerlös des Konzertes wird dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) gespendet. Der Filzmooser Tourismuschef Peter Donabauer gibt sich während der Vorbereitungen stolz: "Selten hat man die Möglichkeit, an einem Abend ein Potpourri verschiedenster Musikrichtungen auf höchstem Niveau mit internationalen Stars von Opern-, Musical- und Showbühnen live zu erleben."