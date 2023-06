Fischbacher und Schebella: Textil und Klang treffen bei "Spot on MozART" aufeinander

Die interaktive Installation "Allegria" belebt im Rahmen von "Spot on MozART" das Mozarteum-Foyer.

"Das Stück ist speziell ausgewählt worden, weil es eine sehr starke Affinität zur Natur hat. Es hat was Fröhliches, was Vogelgezwitscherartiges und Fröhlichkeit ist im Prinzip auch der Titel, den wir aufgegriffen haben in dem Namen ,Allegria'", erzählt Marius Schebella, MultiMediaArt-Researcher und Künstler im Bereich Sound und digitale Medien an der Fachhochschule Salzburg, zu Mozarts 17. Sinfonie. Diese bildet einen der Grundsteine der derzeitig im Foyer des Mozarteums zu sehenden Installation.

Erstes Salzburger FWF-Forschungsprojekt

Gemeinsam mit Gertrud Fischbacher, bildende Künstlerin und Lektorin für Textilgestaltung an der Universität Mozarteum, forscht er seit einem Jahr innerhalb des ersten FWF-Forschungsprojekts Salzburgs (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) zur Schnittstelle zwischen Textilien und Klang.

"Was sehen wir, wenn wir Mozart hören?"

"Was mich interessiert hat: Was sehen wir, wenn wir Mozart hören?" erklärt Fischbacher.Die 1000 Kubikmeter große Installation besteht aus mehreren von der Decke hängenden, raumbedingt feuerfesten Glasfaserbahnen, die mit verschiedenen Naturmotiven bedruckt sind. Fischbacher hat die Motive bearbeitet und als Duplexbilder (Bilder in Grau und einer weiteren Farbe) drucken lassen. Drei Bahnen sind farbig. Es war nicht das Ziel, Mozart zu bebildern, "sondern es ist eine Interpretation". Dabei geht es auch um Erinnerungen, die die Bilder wie auch die Musikstücke beim Publikum auslösen. Zu der interaktiven Schau gehören zudem Kopfhörer und eine App, die Schebella programmiert hat. Mit dieser kann zwischen Mozarts Sinfonie oder Debussys Nachmittag eines Fauns gewählt werden, während man frei durch die Textilbahnen schreitet. Je nach Position des Reglers auf der App lassen sich die Stücke überlagern, was überraschenderweise klanglich passt. "Es ergibt sich dadurch ein eigenständiges Musikstück," so Fischbacher.

Die Rauminstallation ist dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr bis einschließlich Donnerstag, 29. Juni, erlebbar.