"Fliegende Teppiche" beim Filmfestival

Die Grafiken von Drago Druškovič dienen in einem afghanischen Dorf als Motive für Teppiche aus Filz. Sie werden so zu Botschaften des Friedens über alle Grenzen hinweg.

"Wir präsentieren im Rahmen unseres heurigen Filmfestivals diese einzigartigen und wunderbaren Filzteppiche", erzählt Elisabeth Schneider vom Kulturkreis DAS ZENTRUM Radstadt. Die sogenannten "Namads" (Namad ist der Farsiname für afghanische Filzteppiche) aus Afghanistan werden nach Vorlagen des in Salzburg wohnenden Künstlers Drago Druškovič gefertigt. "Wir wollten diese eindrucksvollen Teppiche bereits beim Kunsthandwerksmarkt zeigen, aber es war so schwierig, die Teppiche außer Landes zu bringen. Jetzt ist uns das geglückt und wir können die Kunstwerke zeigen." Der Künstler ist kein Unbekannter in ...