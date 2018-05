Fotoausstellung in der Fabrik BBK 600: Reflexionen eines Beobachters

Der Salzburger Fotograf Joachim Bergauer zeigt in einer seiner seltenen Ausstellungen sehr persönliche Werke.

"Als Fotograf bin ich immer der Beobachter. Ich muss ständig wahrnehmen, was da ist: Strukturen, Menschen und warum sie einen derart starken Hang zur Muße, zur Kultur oder zum Sport haben. Und der wird noch dazu in einer unglaublichen Art bezahlt und gefördert, im Gegensatz zur Kunst", summiert Joachim Bergauer.

Jetzt ist er zur Reflexion übergegangen: Mit "SO", eine seiner seltenen Ausstellungen vom 26. Mai bis 15. Juni in der Galerie Fabrik BBK 600 in der Fritschgasse, zeigt er sehr persönliche Werke. "Sie stellen Reflexionen dar, Gedanken, die ich mir über die Welt, Beziehungen, Mann, Frau, alle Probleme, die wir ständig um uns haben, mache. Darüber erzähle ich Geschichten, manchmal ironisch, tragisch, schön, aber immer einer gewissen Ästhetik folgend."

Der Salzburger hat lange Zeit als Pressefotograf gearbeitet, bevor er sein eigenes Studio eröffnete und sich der Werbe- und Imagefotografie widmete. Künstlerisch hat er sich in den vergangenen Jahren insbesondere durch Porträts und seinen Bildband "Leben im Lepradorf" hervorgetan. "Ich werde gerne mit Afrika in Verbindung gebracht, weil ich acht Jahre lang immer wieder in dem Lepradorf mit den Menschen gelebt habe." Vernissage ist am Freitag, 25. Mai, 19 Uhr.