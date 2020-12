Fotografen hoffen im kommenden Jahr auf einen Hochzeitsboom

In den vergangenen Monaten gab es sehr viele "freie Wochenenden" und Umsatzeinbußen. Die Lungauer Nachrichten haben mit den Fotografen aus der Region über ihre Zukunftspläne gesprochen.

Österreichweit wurden in diesem Jahr zwei von drei Hochzeiten abgesagt. Das geht aus Studien führender österreichischer Hochzeitsportale hervor. Das ist eine stattliche Summe, betrachtet man, dass in der Alpenrepublik 2019 46.034 Mal in den Hafen der Ehe eingefahren wurde. 3040 dieser frischgebackenen Eheleute stammten dabei aus Salzburg..

Hochzeitsintensivster Monat ist der Juni

Juni, August, September, Mai und Juli sind, in dieser Reihenfolge, die gefragtesten Hochzeits-Monate. Dezember, Jänner und Februar sind ...