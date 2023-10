Frank Erik Stadler: WØD steht für die ganze "Wöd"

Anfang November präsentiert das WØD-Festival eine Mischung an östlicher und westlicher Musik im Orchesterhaus.

Das Wort WØD steht für "West-östlicher Divan". Der Salzburger Verein wurde durch den Violinisten Frank Erik Stadler und dem ägyptisch-österreichischen Komponisten Hossam Mahmoud ins Leben gerufen.

"WØD ist die ganze Wöd", erklärt der Konzertmeister des Mozarteumorchesters. Früher veranstaltete der Verein vier bis fünf Konzerte pro Jahr. Über Corona entdeckten sie, dass das Festivalformat besser funktioniert, da das Programm auf ein Wochenende komprimiert wird.

Musikalischer Austausch zwischen Westen und Osten

Das Spannende an dem Format sei, dass man das Publikum mit Musik konfrontiert, die es noch nicht so gut kennt. So würden diese, wie auch die Musikerinnen Teil eines Austausches zwischen Westen und Osten.

Mit der Zeit wurde der Komponist Mieczysław Weinberg zum Symbol des Festivals, da er als Pole in die sowjetischen Kompositionen eintauchte und damit genau jener Austausch stattfand, den der Verein in Salzburg forcieren möchte. "Gerade dieser Tage erinnern wir uns wieder, warum so ein Austausch wichtig ist ", so Stadler. Daher wird das Festival dem Komponisten gewidmet.

Weinberg-Uraufführung und die Musik Indiens

Neben dem Eröffnungskonzert von Gidon Kremer am Donnerstag, 2. November, mit Werken von Weinberg, Silvestrov und Mozart sei nach dem Veranstalter das Konzert mit der Mezzosopranistin Anna Bernacka, der Sopranistin Aleksandra Kubas-Kruk und der Pianistin Monika Kruk am Freitag, 3. November, bei der auch eine Uraufführung Weinbergs zu hören sein wird, etwas Besonderes. Daneben empfiehlt Stadler das Konzert mit Imran Khan. Der aus einer indischen Musikerdynastie stammende Musiker gibt am Samstag, 4. November, zudem einen Workshop, der für alle offen ist.

Im Rahmen des Festivals wird zudem erstmals die komplette Fassung des in New York ausgezeichneten Dokumentarfilms "Schule der Erinnerung" von Nancy Kamal ausgestrahlt.