Franz Rehrl: Technikfreund und Festspielretter

Der außergewöhnliche Landeshauptmann Franz Rehrl wird in einem Buch gewürdigt.

Betrachtet man Fotos des einstigen Salzburger Landeshauptmanns Franz Rehrl, mag man an dem immer wieder schlaffen rechten Lid und der sich an den Wangen abzeichnenden zunehmenden Korpulenz kaum die agile, draufgängerische, visionäre und strategisch oft geniale Tatkraft dieses Mannes erkennen. Einiges von dem, was er in der Zwischenkriegszeit ermöglichte und umsetzte, sollte erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Wohlstandssäulen oder gar Goldgruben des Landes Salzburg werden.

Zwei seiner Großtaten - neben dem Bau von Gaisberg- ...