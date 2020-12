Frauen um Mozart stehen heute noch im Schatten

Kultur in Salzburg SN

"ABGESAGT!" steht neben "Feierstunde". Eigentlich hätte das Mozarthaus St. Gilgen sogar am Christtag Kammermusik mit Rezitation aufgeboten. Denn am 25. Dezember ist eine Frau zu feiern, über die lange das getan worden ist, was die Pandemie auch jetzt erzwingt: schweigen.

Anna Maria Mozart, geboren am 25. Dezember 1720, wurde sogar - wie die Musikwissenschafterin Eva Neumayr herausgefunden hat - von Mozart-Biografen wiederholt verunglimpft. Kein Grab, keine Inschrift war ihr in ihrer Heimat je vergönnt, da sie 1778 als ...