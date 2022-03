Frischer Wind in alten Mauern: Nach zwei Jahren Sanierung erstrahlt das Franziskanerkloster in Salzburg in neuem Glanz

Noch wird gebohrt, gehämmert und geputzt. Doch in gut drei Wochen soll das Franziskanerkloster in der Salzburger Altstadt pünktlich zur feierlichen Eröffnung in neuer Pracht erstrahlen.

Es ist wie bei jeder Baustelle, die kurz vor der Fertigstellung steht. An allen Ecken und Enden wird gebohrt, gehämmert und gegraben. Und auch wenn es nicht danach aussieht, am Ende wird alles so weit rechtzeitig fertig sein. So ist es gerade auch im Franziskanerkloster in der Salzburger Altstadt, das seit 2020 generalsaniert wird. Bruder Fritz Wenigwieser, Provinzial der Franziskanerprovinz Austria, hebt seine Kutte an und steigt über Leitungen und Baumaterial, um ans andere Ende des Kreuzgangs zu ...