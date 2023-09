Fritz Egger verpackte sein Leben als Kabarett

Fast 40 Jahre steht Fritz Egger schon auf der Bühne. Jetzt kehrt er mit seinem Kabarett an seinen ehemaligen Debütort ins Kleine Theater zurück .

"Eigentlich hatte ich gar nicht vor, daraus ein Kabarettprogramm zu machen", erzählt der gebürtige Grieskirchener Fritz Egger. Der in Morzg lebende Schauspieler und Kabarettist beschäftigte sich in den Lockdowns mit seiner Lebensgeschichte und untersuchte diese auch auf satirische Anekdoten. Mit der Zeit wurde ihm klar, dass sich das Programm auch zum Kabarett eignet, vor allem, als er die Parallelen zwischen seiner kleinen und der großen Welt außerhalb herstellte. Angefangen von den 1970er Jahren bis heute untersuchte Egger, was sich verändert hat und was gleichgeblieben ist. "Ich musste dabei feststellen: Alles kommt wieder", womit er auch auf die Ölkrise der 1970er anspielt. Egger las auch alte Briefe von sich. "Als ich aufgewachsen bin, hat man sich nicht im World Wide Web aufgehalten, sondern in der World Wide Nature". Damals musste man seine Liebe noch ohne Emojis anhand von seitenlangen Briefen erobern. Einige davon besitzt der Kabarettist noch heute, seitdem zweifle er an der Aussage, dass die Menschen früher besser in der Orthografie waren, erklärt er lachend.

Schauspielerei als Jugendtraum

Eggers Jugendtraum war immer die Schauspielerei. Nach seinem Lehramtsstudium in "Laufen und Lesen" und einem Intermezzo als Journalist, wagte er schließlich den wichtigen Schritt. Sein Debüt feierte er 1984 bei der Eröffnung des Kleinen Theaters in Schallmoos.

Mit dem überarbeiteten Programm "Wie mir der Schnabel gewachsen ist" ist er gemeinsam mit Johannes Pillinger am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr im Kleinen Theater erlebbar. Die beiden verbinde eine enge Freundschaft. "Wir gehen seit 30 Jahren miteinander ... auf die Bühne und danach wieder zurück zu unseren Frauen."