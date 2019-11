Gastein huldigt der Kunst historischer Krampusschnitzer

Nirgendwo wird der Krampusbrauch gelebt wie im Gasteiner Tal. Eine Ausstellung beleuchtet die Bedeutung zweier Urväter der kunstvoll geschnitzten Krampusköpfe.

Dass im Gasteiner Tal der Krampusbrauch in seiner unverfälschtesten Form ausgeübt wird, davon zeugt seit einigen Jahren der Adelstitel UNESCO-Weltkulturerbe. Heuer schafften es die Naturgeisterwesen bis zur Kunstbiennale nach Venedig: Der US-amerikanische Künstler Cameron Jamie hat bei der berühmtesten Kunstmesse der Welt ein Dutzend Gasteiner Krampusköpfe auf Pfählen installiert und Bezüge zu Surrealismus und Traumdeutung geschaffen.

"Die Kunst darf sich eines Themas in kreativer Weise annehmen, da habe ich keine Probleme", sagt Clemens Hübsch. Der Bad Hofgasteiner Krampusschnitzer wacht darüber, dass der Brauch in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten bleibt. Rund 800 Gasteiner gehen als Teil einer der rund 100 Passen von Haus zu Haus, die sich im 18. Jahrhundert in den Weilern der drei Gemeinden gebildet haben: Nikolaus, Körbelträger, Krampus und - in Bad Gastein - Engerl bilden diese Formationen. Wer einmal die mystische Atmosphäre im "kramperlnarrischen" Tal am 5. und 6. Dezember erlebt hat, kann mit dem Höllenrummel in anderen Salzburger Gemeinden nicht viel anfangen. Touristische Vermarktung ist ebenso tabu wie Horrormasken.

Eine wichtige Rolle spielt die Schnitzkunst von Clemens Hübsch, der seine Krampusköpfe aus Zirbenholz nach historischem Vorbild anfertigt. Die Hörner stammen von Widdern und Böcken. Der 40-Jährige hat heuer eine Ausstellung kuratiert, die im Kursaal in Bad Hofgastein tief in die Historie des Gasteiner Brauchs eintaucht: "Das ist wie ein Ahnengedenken. Es geht darum, dass dieses historische Erbe in geschlossener Form gezeigt wird."

Rund 50 Krampusköpfe hat Hübsch zusammengetragen, der älteste datiert aus dem Jahr 1860. Der Ausstellungstitel "Ein Klaubauf wie damals" bezieht sich auf den historischen Namen der Figur, der laut Etymologen vom gotischen Wort "aufspringen" herleitbar ist. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Krampusschnitzer Hias Rieser und Sepp Lang. "Die Unterschiede zwischen den beiden sind unverkennbar", sagt Hübsch. "Der Rieser Hias war prägend für den Bad Gasteiner Stil, der Sepp Lang ist prägend für Bad Hofgastein und Dorfgastein." Was Lang und Rieser geschaffen hätten, unterscheide einen Künstler von einem Schnitzer. Viele ihrer Köpfe werden innerhalb der Familien von Generation zu Generation weitergegeben.

Auch aufgrund der rund zweimonatigen Vorbereitung für die Ausstellung habe er selbst heuer nur zwei Krampusköpfe angefertigt, sagt Clemens Hübsch. Mit der "Werkstatt-Pass" aus dem Bad Hofgastein Ortsteil Lafen wird der Krampusschnitzer am 5. und 6. Dezember wieder von Haus zu Haus gehen - verborgen hinter seiner eigenen Krampuslarve.

Ausstellung:"Klaubauf - eine mystische Figur". Bad Hofgastein, Kursaal, bis 8. Dezember.