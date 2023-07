Er liebt Salzburger Nockerl und singt seit 55 Jahren in Österreich. Im Gasteiner Tal war er allerdings noch nie - das holt er am Sonntag nach.

Plácido Domingo zu Gast in Bad Hofgastein.

Da staunten die Thermengäste nicht schlecht, als sie am Freitagnachmittag plötzlich am Badesee in der Alpentherme Gastein den Weltstar Plácido Domingo (82) zu sehen bekamen. Begrüßt wurde der spanische Opernsänger von für ihn wohl ungewöhnlichen Tönen: Vier Weisenbläser aus dem ...