Das BORG Bad Hofgastein tritt am 20. Todestag der Pop-Legende im Stephansdom auf - gemeinsam mit Opus. Bereits 2016 setzte sich der Schulchor mit "Rock me Amadeus" österreichweit durch.

"Muss ich denn sterben, um zu leben?", singt Hansi Hölzel in seinem musikalischen Vermächtnis "Out Of The Dark". 33 Schülern des BORG Bad Hofgastein wird nun die Ehre zuteil, diese ikonischen Zeilen live zu intonieren - am 20. Todestag des heimischen Pop-Ikarus.