Gasteiner Schülerinnen ertanzten sich fünf Pokale

In Schwechat glänzten Gasteiner Borg-Schülerinnen und Schüler. Sie überzeugten beim Qualifikationsturnier und qualifizierten sich für das "World Dance 2020" in Kroatien.

Großer Erfolg für die Schülerinnen und Schüler des BORG Bad Hofgastein: Sie holten beim Tanzturnier "Dance Star" in Schwechat zwei Silber- und drei Bronzemedaillen und qualifizierten sich damit für das World Dance Masters in Poreč - von 20. bis 24. Mai. Im Bild: die Choreografien "Telephone" (links) und "Bad Romance" (rechts) sowie ein Schnappschuss der begeisterten Schülerinnen und Schüler nach der Siegerehrung. Die Schülerinnen und Schüler im Hauptfach Tanz hatten wochen- und monatelang unermüdlich trainiert - auch in der Freizeit. Die Leitung übernahm Tanzlehrerin Natalia Petrova-Ultschnig.

Quelle: SN