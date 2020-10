Generationenwechsel am Theater Holzhausen

Langzeitintendant Matthias Hochradl übergibt zum 75-Jahr-Jubiläum der Dorfbühne an seine Tochter.

Die Wege zur Kunst sind unergründlich. Matthias Hochradl stieß auf dem Schulweg zum Theater. "Im Wirtshaus probte unsere Theatergruppe, und wir Kinder haben da ein wenig hineingeschnuppert", erinnert sich der 70-Jährige. In der Flachgauer Ortschaft Holzhausen vom Theatervirus infiziert zu werden, war nichts Außergewöhnliches: Nach Kriegsende 1945 haben Einheimische wie auch Zugereiste ein Theater gegründet, dessen Bühne im Dorfwirtshaus situiert wurde. "Das Theater war auch als Ablenkung gedacht, damit die Leute nicht dauernd an die Not denken", erläutert Matthias Hochradl.

...