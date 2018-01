Geschichte der Stadt Salzburg in einem Buch zusammengefasst

Zum 15. Geburtstag des "Hauses der Stadtgeschichte" in Salzburg hat das Stadtarchiv nun ein neues Buch publiziert, das die Geschichte der Stadt von ihren Anfängen in der Steinzeit bis in die Gegenwart kompakt zusammenfasst.

SN/stadt salzburg/doris wild Vizebgm. Bernhard Auinger, Abteilungschefin Ingrid Tröger-Gordon und Amtsleiter Peter F. Kramml im Stadtarchiv.