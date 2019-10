In seinem dritten Roman beschäftigt sich der Salzburger Autor Robert Kleindienst mit den Ungeheuerlichkeiten der kroatischen Ustascha-Faschisten, die Lager eigens für Kinder errichten ließen.

Ana Sadak, die Hauptfigur des Romans, wächst in Kroatien auf. Mit etwa 25 Jahren kommt sie 1941 als Schwesternhelferin in ein Kinder-Konzentrationslager südöstlich von Zagreb, am Ufer der Save. Dort arbeitet sie und versucht den Serbischen oder jüdischen Kindern beim ...