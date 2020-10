Geschichten um ein Meer aus Stein

London ist der Wohnort. Aber Saalfelden und die Berge, sie blieben ihr stets Heimat. Diese Liebe mündete nun in einem Buch.

Fünf lange Jahre Arbeit - und ganz viele Leben von Menschen, die darin beschrieben werden. Dazu auch noch Ewigkeiten, die zu Stein geworden sind. Nein, es ist nicht einfach ein Buch über einen Gebirgszug, das da vor mir auf dem Tisch liegt. Es ist die zeitlose Liebeserklärung einer Frau an einen Ort, an Menschen und an einen der imposantesten Gebirgszüge der Alpen: an das Steinerne Meer.

Es ist zugleich Zeugnis und Abhandlung von Bestand, aber auch von Vergänglichkeit.

...