Schauspieler Florian Teichtmeister: "Salzburg ist kein Museum"

Ein Gespräch über "Die Toten von Salzburg", den Reiz einer Rolle und über die Fähigkeit, auf Kritik verzichten zu können, um dadurch der Faszination einen Raum zu geben.

Der gebürtige Wiener Florian Teichtmeister ist im Ensemble des Wiener Burgtheaters und verkörpert die Rolle des Kommissars Palfinger in der Serie "Die Toten von Salzburg". Im Moment ist er im Drama "Corsage" auf den Kinoleinwänden zu sehen. Ein sommerliches SN-Gespräch in der Galerie Reinisch in der Salzburger Getreidegasse.

Wir sitzen hier zwischen Werken von Brandl und Förg in einer Galerie. Inspiriert Sie die bildende Kunst? Es ist die Kunst, die mir vom Talent her am wenigsten gegeben ist. ...