Glue Crew: Das neue Album ist ein Spagat zwischen Punk und Pop

Mit "Kleben und kleben lassen" präsentiert die Glue Crew am Freitag, 10. November, ihr drittes Album. Es geht um das Musikbusiness, Gegenteile, Boybands, Machine Gun Kelly aber auch ums älter werden.

Die Glue Crew bietet eine tanzbare Mischung an Austropop, Mundart-Punk und Ska.

Ein Schuhplattler im gelbem Hawaiihemd und Lederhose tanzt im Musikvideo der Singleauskopplung "YN/YNG" durch Salzburg. Das Vierergespann der Salzburger Mundart-Punkband Glue Crew, bestehend aus Thomas Mulitzer, Wolfgang Posch, Andreas Posch und Benedikt Emig veröffentlichte damit ihre fünfte Singleauskopplung aus dem neusten Album "Kleben und kleben lassen".

"Kleben und kleben lassen" - Neongelbe "Pickerl"-Ästhetik

Die Arbeit am Album begann schon 2021. "Mit den neuen Mitgliedern Benni und Andi kamen neue Einflüsse rein und wir waren gleich top motiviert neue Songs zu schreiben", erzählt Sänger Thomas alias Tom. Früher stammten die Songs von ihm oder Wolfgang, bei diesem Album habe aber jeder einen fast fertigen Song mitgebracht und dann wurde gemeinsam an den Liedern gearbeitet. Für die Produktion stand ihnen der von den Ärzten und Granada bekannte Producer Oliver Zülch zur Seite. Anfangs hatten sie die Befürchtung, dass mit ihm der Punk-Sound verloren geht, erzählt der Sänger. "Wir sind aber schnell draufgekommen, dass Oliver super den Spagat reinbringen kann zwischen dem Punkigen der Ärzte und dem Poppigen von Granada." Die Singleauskopplung "Nie wieder jung", die Anfang Oktober in den Top 10 der Austrian Indie Charts landete, gibt ihnen recht.

Thematisch geht es im Album um das Musikbusiness, Boybands, benötigte Gegenteile im Leben und auch um das Älter werden. Außer Benni sind mittlerweile alle über 30. "Aber auch wenn man älter wird, kann man sich seine Wünsche bewahren und das Leben am besten voll genießen", so Tom. Das haben sie auch beim Dreh von "Nie wieder jung" im Fantasia in Straßwalchen ausgenutzt, bei dem sie den Freizeitpark ganz für sich hatten und sich damit einen Jugendwunsch erfüllen konnten.

Die Releaseparty findet am Freitag, 10 November, ab 19.30 Uhr im Rockhouse statt. Mit von der Partie sind Coperniquo und Newcomer Public Sanity.