Seit sieben Jahren engagiert sich Hannes Brugger im Landesverband der Heimatvereine. Nun wird er als künftiger Obmann gehandelt.

Der Krampuslauf in Salzburg-Gnigl ist einer der ältesten und traditionsreichsten in der Landeshauptstadt - und einer der beliebtesten. Rund 10.000 Besucher werden am Samstagabend erwartet. Um 19 Uhr geht's los. 850 Krampusse sind diesmal dabei.

"Es reisen sogar ...