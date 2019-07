Goldenes Leistungsabzeichen für Salzburger Jungmusiker

85 junge Salzburger Musiker haben ihre Ausbildung am Musikum mit dem Goldenen Leistungsabzeichen auf ihrem Instrument oder im Gesang abgeschlossen.

Am Dienstagabend wurden die jungen Talente in der Residenz von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Kulturreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn für ihre Leistungen geehrt. Mehr als 11.000 Kinder und Jugendliche erhalten am Musikum Unterricht oder in Kooperationen mit den Schulen und Kindergärten, spielen aktiv in Kapellen und Ensembles.

Musikalische Zukunft Salzburgs

"Ich habe keine Angst um die musikalische Zukunft Salzburgs, wenn ich erlebe, welche Leistungen das Musikum seit 70 Jahren im Land erbringt", sagte Pallauf. Auch der pädagogisch-künstlerische Landesdirektor des Musikum, Michael Seywald, ist stolz auf seine Schüler:"Mit dem Leistungsabzeichen in Gold haben die jungen Leute ihre musikalische Reifeprüfung erfolgreich abgelegt und sich die Tür für eine vielseitige musikalische Tätigkeit geöffnet."

Quelle: SN