Goldregen für junge Musiktalente

106 junge Salzburger Musikerinnen und Musiker haben in diesem Schuljahr ihre Ausbildung am Musikum Salzburg mit dem Leistungsabzeichen in Gold abgeschlossen. Darunter waren 16 Absolventinnen und Absolventen aus dem Tennengau.

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf ehrte die jungen Musiktalente kürzlich bei einer Festveranstaltung in der Salzburger Residenz. "Sie werden das Land künftig kulturell bereichern. In verschiedensten Formationen sind sie in der Öffentlichkeit zu hören. Durch diese Musikerinnen und Musiker ist die Grundlage für die hohe Qualität der heimischen Musikkapellen weiterhin garantiert", sagt Pallauf.

Das Musikum bietet mehrere Möglichkeiten an Abschlüssen: Bronze, Silber und Gold als höchste Stufe nach zwölf Jahren Ausbildung: "Durch die Umstellung auf neue Unterrichtsformen, durch Weiterbildungen und Unterstützungsszenarien, durch die große Flexibilität der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler und Eltern, konnten wir die Qualität im Unterricht erfreulicherweise sehr hoch halten", sagt der pädagogisch-künstlerische Landesdirektor Michael Seywald.

So viele Gold-Abschlüsse waren noch nie

Auch Landeskapellmeister Johann Gruber streut den jungen Musikerinnen und Musikern Rosen: "Um das goldene Leistungsabzeichen zu bekommen, braucht es unglaublich viel Durchhaltevermögen, Einsatz, Fleiß und Engagement."

Wie sehr das Musikum der Pandemie getrotzt hat, zeigte sich in diesem Schuljahr an der höchsten Anzahl von "Musikum Gold"-Abschlüssen, die es je gegeben hat.