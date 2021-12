Großer Salzburger Kunstpreis für Gold Extra: Der Ernst kann auch im Spiel auftauchen

Kunst und Wirklichkeit, harte Themen und spielende Umsetzung -das ist für Gold Extra kein Widerspruch. Dafür wird das Kollektiv nun ausgezeichnet.

Hineinkommen war kein Problem. Um wieder herauszufinden, mussten allerdings erst Aufgaben gelöst werden. Wer heuer beim Festival Sommerszene die Produktion "Border Grid" von Gold Extra besuchte, fand sich in einem digitalen Escape Room wieder. Auf vier Projektionswänden inszenierte das Salzburger Kollektiv Geschichten von Menschen, die ein neues Leben suchen und dabei an Grenzen zu scheitern drohen. Das Format machte die Zuschauer zu Mitspielern: In einem Escape Room muss man gemeinsam Lösungen suchen, damit sich eine Tür ins Freie öffnet.

...