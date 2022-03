Großer Umbau: Salzburger Landestheater weicht in ein Zirkuszelt aus

In einem Zelt des Circus Roncalli auf dem Messegelände werden in Mai und Juni Oper, Schauspiel und Musical geboten.

Das Salzburger Messegelände wird in einem Zirkuszelt zum Ausweichplatz für das Landestheater. Gegenüber der Salzburgarena werde ein ehemaliges Zelt des Circus Roncalli aufgebaut, um während der Schließzeit des Theaters am Makartplatz weiterhin zu spielen. Dies kündigten die Direktoren Carl Philip Maldeghem und Bernhard Utz am Mittwoch an. Der Spielbetrieb übersiedelt deshalb in Mai und Juni ins Zelt, weil das Theater grundlegend saniert und renoviert wird, vor allem der Zuschauerraum.

Um das Knarzen der Sitze abzuwenden, werden auf dem ...