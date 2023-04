Gundl Hradil ist gestorben

Die Witwe des Salzburger Künstlers Rudolf Hradil lebte bis kurz vor Ihrem Tod in Morzg bei Salzburg.

Die Witwe des Künstlers Rudolf Hradil ist am 7. April 2023 in Wien verstorben. Dies teilte die Galerie Welz mit. Geboren am 11. Mai 1939 in Wien, studierte Gundl Nagl Theaterwissenschaft und war Autorin, Übersetzerin und Lektorin - im Salzburger Residenzverlag. Nach dem Tod ihres Mannes kümmerte sich Gundl Hradil um dessen Werk - mit Ausstellungen, Publikationen und Werkverzeichnis. 2011 übergab sie dem Salzburg Museum mehr als 350 Skizzen, Platten und Druckgrafiken.