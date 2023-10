Hallein wird zur Musical-Landeshauptstadt

"Goldene Zeiten" brechen kommendes Wochenende im Stadttheater an: Zum ersten Mal gastiert das "Musical Festival" in Hallein. In den kommenden Jahren ist sogar noch mehr geplant.

Am Freitag- und Samstagabend wird das neue Musical „Goldene Zeiten“ im Stadttheater gezeigt (im Bild die Uraufführung im KULT in Hof).

Seit 2009 erarbeitet das Musical Ensemble "Mus-En", gegründet von Anja Werger und Manuel Will in Hallein, Musical-Produktionen, Revue-Abende und Show-Events. Anfangs noch in der Keltenstadt, mit den Produktionen "Jesus Christ Superstar" und "Rockville", danach siedelte der Verein in die Stadt Salzburg.

In den vergangenen Jahren gastierte der gemeinnützige Vereine immer wieder im Stadttheater, am kommenden Wochenende startet nun, in Kooperation mit der Stadtgemeinde, das 1. Musical-Festival Hallein. "Das heurige Festival ist sozusagen eine Kickoff-Veranstaltung in etwas kleinerem Rahmen", erklärt Leiterin Susanne Praß. "Nächstes Jahr wäre dann geplant, dass es größer wird, mit mehr Auftritten, Workshops, vielleicht einem musikalischen Dinnerabend etc."