Hallein: Stille-Nacht-Museum lässt historische Puppen tanzen

Die Originaltexte aus den 1940er-Jahren wurden 2002 beim Jahrhunderthochwasser vernichtet. Durch einen glücklichen Zufall blieben die Puppen verschont. Heute wird wieder mit ihnen gespielt.

Das Krokodil lauert dem Kasperl auf und versucht immer wieder, sich anzuschleichen. Die Kinder im Publikum halten ihre Kuscheltiere ganz fest und starren gebannt auf die Bühne. Manche hält es vor Aufregung gar nicht auf ihren Sitzen.

Diese Szene könnte heute in jedem Kasperltheater stattfinden. Doch die eben beschriebene flimmert in Schwarz-Weiß über einen großen Fernsehbildschirm im Keller des Stille-Nacht-Museums. Das zweiminütige Video zeigt eine Aufführung des Halleiner Puppenspiels und wurde in den 1950er-Jahren in der "Austria Wochenschau" ...