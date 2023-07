Hallein wurde zur Bühne für Musik und Spaß

Acht Plätze, über 30 Musikacts und 12.000 Gäste: Die Halleiner Altstadt verwandelte sich für das Stadtfest zur Bühne. Auch Ehrungen gab es.

TVB-Geschäftsführer Candido (r.) hatte bereits am Vorabend den Ehrenbecher der Stadt von Bgm. Stangassinger erhalten.

Acht Plätze in Halleins Altstadt wurden zur Bühne.

Sonnenschein, angenehme Temperaturen, Musik und Kinder, die mit Luftballonen vorbeischlenderten: Das Stadtfest in Hallein war wieder ein voller Erfolg. Emina und ihre Mutter Merima Ramic haben es sich auf den Liegestühlen vor dem Concept Store "Conceptblue" gemütlich gemacht. "Da kommt mir mein Leben unter", beobachtet Ramic schmunzelnd. Das Publikum war beim Stadtfest - so wie jedes Jahr - sehr gemischt: "Ich treffe Schulkolleginnen, Freunde, Nachbarn und Verwandte. Sogar aus Wien sind welche extra angereist. Gefühlt sind alle da", freut sich die Halleinerin. Der Stadt-Salzburger Peter Dirnberger fährt mit seiner Frau extra nach Hallein, um beim Stadtfest dabei sein zu können. "Es ist immer eine so gute und freundliche Stimmung. Seit Rainer Candido das Stadtfest organisiert, gefällt es mir noch besser."

Vielfältiges Programm für Spaß und Unterhaltung

Im Rahmen der großen Stadtfestwoche wurde Hallein insgesamt sechs Tage lang zur internationalen Bühne. Gemeinsam mit der Stadt Hallein stellte der Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg ein vielfältiges Programm auf die Beine, das Spaß und Unterhaltung für jede Altersgruppe bot. Familien mit Kindern freuten sich unter anderem auch über das Kinderkarussell und das Kinderschminken. Für kulinarischen und kulturellen Genuss zeichneten die rund 40 Aussteller - von Gastronomen bis hin zu Halleiner Vereinen - verantwortlich. Organisationen wie das Keltenmuseum, die Salzwelten und die Halleiner Arbeitslosen-Initiative HAI waren dabei. Personalentwickler Robert Zoister von HAI: "Es ist viel los und es ist sehr lustig. Bei der Vintage-Kleidung geht viel mehr, als gedacht. Die Möbel sind schon alle verkauft", freut er sich.

Ehrungen für langjährige Verdienste

Mehr als 30 Musikacts sorgten für Unterhaltung, darunter Mono&Nikitaman, der Streetview Dixie Club, die Bürgerkorpskapelle und Biggs B Sonic. Anlässlich des Stadtfests zeichnete Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) den Obmann des Tourismusverbands Hallein-Bad Dürrnberg, Willi Grundtner, sowie TVB-Geschäftsführer Rainer Candido für ihre langjährigen Verdienste mit dem Ehrenbecher der Stadt aus.