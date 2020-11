Halleiner Kulturverein gibt nach Subventionskürzung auf

Die Stadtgemeinde reduzierte die Förderungen für das Sudhaus von 90.000 auf 20.000 Euro. Der Verein beschloss die Auflösung. Nun entsteht eine städtische Koordinationsstelle für Kultur.

Es ist eine traurige Nachricht für die Halleiner Kulturszene: Das Sudhaus wird mit Jahresende seine Tätigkeit einstellen. Der Kulturverein, der im Kulturentwicklungsplan des Landes als "zentrale Drehscheibe für Kunst und Kultur in der Region" bezeichnet wird, hat am Donnerstagabend in einer Generalversammlung einstimmig eine freiwillige Auflösung beschlossen.

Die Initialzündung für diesen Schritt stellte die Reduktion der Jahresförderung von 90.000 auf 20.000 Euro seitens der Stadt Hallein dar. "Das war für uns ein Schock", sagen die Vorstandsmitglieder im SN-Gespräch. ...