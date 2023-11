Halleins historische Puppen treten wieder auf

Die Halleiner Stierschneider-Puppen werden im Dezember wieder bespielt. Standesgemäß spielt auch das Stille-Nacht-Lied im neuen Stück eine Rolle.

In den 1950er-Jahren waren sie weit über Salzburg hinaus bekannt: die Aufführungen des Halleiner Puppenspiels um Edmund Stierschneider. Nach einigen Aufführungen Ende der 1980er und auch seit dem Stille-Nacht-Jubiläum 2018 sind die restaurierten Puppen wieder im Einsatz.

So auch im heurigen Dezember: "Das Gruber&more-Festival ist auf uns zugekommen mit diesen Puppen, das reizte uns sehr, denn sie sind ja unglaublich charaktervoll", sagt der Halleiner Kindertheatermacher Michel Widmer. "Wunderbar auch die Möglichkeit, alles selbst in der Hand zu haben und die Programme zu entwickeln und selbst zu spielen und zu musizieren." Gemeinsam mit seiner Frau (und Regisseurin) Manuela hat Widmer eine neue Produktion erarbeitet, die fünf Mal im Dezember im Stille-Nacht-Museum aufgeführt wird (3.12./10.12./17.12. jeweils um 11 und 15 Uhr, am 23.12. um 15 Uhr und am 24.12. um 11 Uhr).



Weihnachtsmärchen von Hans Christian Andersen auf Halleiner Art

In dem Weihnachtsmärchen von Hans Christian Andersen "Der letzte Traum der alten Eiche", das die Widmers nach Hallein verpflanzt haben, geht es um eine uralte Eiche am Dürrnberg, die kurz vor Weihnachten umstürzt. Während des heftigen Sturms träumt der Baum von den Menschen, die sich zu seinen Füßen begegnet sind, und die nun im Traum lang vergangene Geschehnisse noch einmal lebendig werden lassen. Auch die Stille-Nacht-Schöpfer Gruber und Mohr treffen sich.

Eine zweite Produktion ist für Mai 2024 geplant.