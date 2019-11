Das Bundesmuseum für Fotografie soll nach Salzburg kommen und mehr bieten als Kunst.

Ein neues Bundesmuseum soll in Salzburg an einem altbekannten Standort entstehen: An derselben Stelle wie einst geplant, also neben dem jetzigen Museum der Moderne auf dem Mönchsberg, soll ein Museum im Berg gebaut werden. Ein Teil des Gebäudes soll im ...