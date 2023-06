Haus der Natur: Nikola Irmers Bilder geben auch ausgestorbenen Arten Leben zurück

Das Salzburger Haus der Natur hat nicht nur Platz für die Wissenschaft, sondern auch für die Kunst. Die aus Starnberg stammende Malerin Nikola Irmer zeigt dort bis Herbst 2024 ihre Ausstellung "Birds".

Ihre 37 Bilder schuf Irmer ausschließlich in Museumsdepots, ein Viertel davon im Haus der Natur. Die Präparate, die sie dort fand, bekommen kraft ihrer Schaffenskunst neues Leben. Der wissenschaftliche Hintergrund dazu: Weltweit wird jede achte Vogelart als bedroht eingestuft.

Es war ein interessierter Blick hinter die Kulissen, die Irmer im Jahr 2008 auf diese Entwicklung aufmerksam machte. Das Naturkundemuseum in Berlin hatte nämlich zu einem Tag der offenen Tür geladen. In dem riesigen Depot konnte Irmer eine enorme Zahl an Tierpräparaten aller Art bewundern. Auch von Tieren, die bereits ausgestorben beziehungsweise gefährdet sind.

Seit dieser Zeit setzt sich Irmer mit Tierpräparaten aus Sammlungen verschiedenster Naturkundemuseen künstlerisch auseinander. Sie sagt: "Jedes Exponat hat ja eine Geschichte, auch wenn wir nicht immer wissen, welche Geschichte das präparierte Tier hatte."