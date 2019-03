Heimatvereine schnüren Sicherheitspaket für Zeltfeste in Salzburg

Ein orkanartiger Sturm riss im August 2017 ein Festzelt in St. Johann am Walde um. Zwei Menschen fanden dabei den Tod. Die Salzburger Heimatvereine haben sich jetzt für den Ernstfall gerüstet - mit einem Sicherheitspaket. Die Daten liefert die ZAMG, die Handlungsanleitung der Landesverband Salzburger Heimatvereine.

Das Unglück passierte am August 2017 in St. Johann am Walde: Ein orkanartiger Sturm riss das Festzelt um, in dem sich zu diesem Zeitpunkt 650 Personen befanden. Zwei Festbesucher - ein 28-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau - kamen ums Leben. Mindestens 120 Personen erlitten Verletzungen.



Wie gehe ich mit Wetterwarnungen und Sturmböen um?

Wie gehe ich mit Wetterwarnungen und Sturmböen um? Waltraud Ablinger-Ebner, Obfrau der Salzburger Heimatvereine, hat ein "Sicherheitspaket" ausgearbeitet - gemeinsam mit dem Land, dem Gemeindeverband, der Polizei und der Feuerwehr. Die Handlungsanleitung wurde am Samstagabend beim 93. Jahrtag in St. Johann präsentiert. Zu dem Treffen waren 360 Vertreterinnen und Vertreter der 372 Salzburger Mitgliedsvereine in den Pongau gekommen waren, präsentiert.

Je nach Zelt sind 80 bis 100 km/h die kritische Windgeschwindigkeit

Bei einer Wetterwarnung, die Windböen von 80 bis 100 km/h voraussagt, sollte ein Zelt geräumt werden. Wann das zu passieren hat, hängt von der Statik des Zeltes ab. Aber: Keiner der Veranstalter hat ein Gerät oder die Ausbildung, um die Windgeschwindigkeit konstant im Auge behalten zu können. Da hilft die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) aus: Sie hat ein System entwickelt, um die Entwicklungen punktgenau beobachten und voraussagen zu können.

Das Projekt "Zelt80" startet vorerst in Oberösterreich und Salzburg

Das Projekt "Zelt80" wird jetzt in Oberösterreich und Salzburg getestet. Dabei sollen auch allfällige Verbesserungen eingearbeitet werden - etwa eine Hagelvoraussage. Im Vorjahr wurde die ZAMG in Salzburg in 85 Fällen kontaktiert - nur in einem Fall musste das Zelt schlussendlich auch geräumt werden.

"In einer solchen Stresssituation sind Funktionäre rasch überfordert"

Die Daten sind das eine, die Handlungen das andere: Wie räume ich ein Zelt mit bis zu 2000 Gästen? Wer geht auf die Bühne und verkündet das überraschende Ende des Festes - mit welchen Worten? "In einer solchen Stresssituation sind die Verantwortlichen rasch schnell überfordert", sagt Ablinger-Ebner. Deshalb gibt es künftig eine schematisierte Handlungsanleitung, die alle Fragen beantworten soll. Dabei geht es auch darum, ob es für die Gäste im oder außerhalb des Zeltes sicherer ist. Auch die Frage muss beantwortet werden, wo sich sichere Bereiche im oder beim Festgelände befinden.

Heimatvereine bieten ihr "Sicherheitspaket" jedem Veranstalter an

Waltraud Ablinger-Ebner: "Wir gehen davon aus, dass wir das Sicherheitspaket nicht ständig brauchen werden. Im Ernstfall wollen wir aber für alle Eventualitäten gerüstet sein." Nachsatz: Sicherheit für die Gäste bedeutet auch (Rechts-) Sicherheit für den Veranstalter. Das ist keine zusätzliche Bürokratie, sondern eine Hilfe für jeden Funktionär - nicht nur bei den Heimatvereine, sondern für jeden Veranstalter eine (Zelt-) Festes.

Quelle: SN