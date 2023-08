Heimische Künstler präsentierten sich beim Altenmarkter Kultursommer

Der Altenmarkter Kultursommer fand am Montag mit einer Lesung im Heimatmuseum seinen Abschluss. Bereits am Freitag und Samstag luden heimische Kunstschaffende in der Festhalle zum Kunstgenuss und Ausprobieren ein.

Bei der Ausstellung "Klick" präsentierten heimische Künstler ihre Werke in der Festhalle Altenmarkt und gewährten Einblicke in ihre Arbeit. "Uns ist es ganz wichtig, dass sich die Gäste hier auch selbst ausprobieren können und damit die Seite der Kunstschaffenden noch besser verstehen", erklärt der Organisator und Leiter des Heimatmuseums, Achim Winter.

Kunst direkt aus der Region

Dieses Ziel wurde bestens in die Tat umgesetzt. So zeigte etwa Sepp Winter vor Ort, wie seine Hinterglasbilder entstehen. Der St. Johanner legt dafür unterschiedliche Fotografien in einem Computerprogramm übereinander und rundet seine Werke letztlich mit Farbspielen auf der Rückseite des daraufliegenden Glases ab. Marlene Schaumberger aus Schladming stellte nicht nur ihre farbenfrohen Bilder aus, sondern lud die kleinsten Besucher auch zum Ausprobieren in ihr Kinderatelier ein. "Kinder denken beim Malen nicht nach. Sie machen, was ihnen in den Sinn kommt, und am Ende schaut es immer gut aus", schwärmt die Künstlerin.

Neben den Kunstschaffenden wurde in Altenmarkt auch zwei Vereinen eine Bühne geboten. Die Wasserrettung verpflegte die Gäste und warb für das Ehrenamt und die Pfadfinder gaben Einblicke in ihr Vereinsleben. "Letztlich ist es eine Veranstaltung, von der alle profitieren", zeigte sich Achim Winter erfreut.