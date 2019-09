Helene Fischer singt bei Konzert in Bad Hofgastein

Die deutsche Schlagersängerin tritt am 4. April im Pongau auf.

Helene Fischer wird am 4. April 2020 beim "Sound & Snow Gastein" bei der Talstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein singen. Das gab die Gasteinertal Tourismus Gesellschaft am Montag bekannt. Als Vorprogramm steht die Kärntnerin Melissa Naschenweng auf der Bühne.

"Sound & Snow Gastein" gab es im Vorjahr anlässlich der Eröffnung der neu errichteten Schlossalmbahn zum ersten Mal. Seine Neuauflage erfolgt bereits heuer zur Saisoneröffnung am 14. Dezember mit unter anderem Bonez MC und RAF Camora. Das Helene-Fischer-Konzert im kommenden April lässt dann die bevorstehende Wintersaison ausklingen.

Quelle: SN/Apa