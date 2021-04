Henndorfer sorgt mit Bild der Schöpfung an seinem Haus für Aufsehen

Der Henndorfer Harald Pohl (77), der sich selbst als Amateurmaler bezeichnet, sorgt mit einem großformatigen Bild des Schöpfungsmythos' an seinem Haus für Aufsehen.

Das Bild an der Wand eines Hauses am Roland-Ruß-Weg in Henndorf ist nicht zu übersehen, ist es doch über drei Meter breit und 2,40 Meter hoch. Geschaffen hat es Harald Pohl.

"Ich habe 2019 damit begonnen und es heuer fertiggestellt. Seit Ostern hängt das Bild an der Hauswand", berichtet der 77-Jährige, der auch Mitglied des Henndorfer Kulturkreises ist. Er habe nicht kontinuierlich daran gemalt, sondern immer wieder Denkpausen eingelegt und auch die Idee hinter dem Bild verändert. "Das ...