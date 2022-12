Herbert Pixner im Gespräch: "Wir nutzen unsere Chancen nicht"

Tritt Herbert Pixner mit seinem Projekt auf, füllen sie die Hallen von selbst. Und das Publikum ist so gemischt wie kaum wo. Ein Phänomen.

Wir unterhielten uns mit Herbert Pixner über Musik und Gesellschaft. Luxus, Zufriedenheit und Wünsche für 2023.



Redaktion: Das Festspielhaus Salzburg habt ihr zum vierten Mal am Stück gefüllt, ohne Agentur. Im Alleingang. Herbert Pixner: Unser Publikum ist so treu, dass wir in Zeiten wie diesen kein Problem haben - viele Kolleginnen und Kollegen müssen mittlerweile ganze Tourneen absagen. Weil einfach keine Tickets mehr verkauft werden. Wir sind da in einer sehr glücklichen und privilegierten Situation, dass die ganze ...